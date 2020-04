Se siete persone creative e desiderate far conoscere le vostre opere a tutti, e magari guadagnarci qualcosa, non c’è posto migliore di Internet per farlo. Ma come iniziare? Ecco i nostri consigli:

Avere un conto PayPal

I vantaggi di avere un conto PayPal con il quale ricevere denaro sono molteplici, il primo tra i quali è quello che è una delle piattaforme più utilizzate per ricevere e mandare denaro, il che rende le transazioni molto più comode rispetto ad altri metodi di pagamento. Iscriversi è davvero semplicissimo, e c’è anche la possibilità di collegare la propria carta di credito, in modo da trasferire i soldi direttamente lì.

Essere onesti

Sembrerà un consiglio scontato, ma è importantissimo: dare il giusto valore alle proprie creazioni e garantire transazioni sicure è fondamentale per avere successo come artigiano e venditore. Il feedback dei propri clienti è la carta vincente per avere visibilità, quindi assicuratevi che tutto sia in regola!

Scegliere un metodo di spedizione sicuro

La spedizione tramite corriere è quella più gettonata, perché è quella che garantisce il tracking del pacco e una certa rapidità nel riceverlo. Meglio far pagare qualcosa in più per spedire il proprio prodotto che avere un cliente insoddisfatto della spedizione troppo lenta o del pacco arrivato rovinato!

Scegliere un buon sito dove vendere

Dove esporre le proprie creazioni in modo che abbiano molta visibilità? Ecco una lista dei siti più gettonati:

Etsy : Il sito più conosciuto per vendere le proprie opere. Che siano vestiti, opere d’arte, creazioni in legno o altro, Etsy è uno dei siti più gettonati dai creativi, per le sue tariffe minime e per la sua reputazione di negozio virtuale affidabile e rispettabile.

: Il sito più conosciuto per vendere le proprie opere. Che siano vestiti, opere d’arte, creazioni in legno o altro, Etsy è uno dei siti più gettonati dai creativi, per le sue tariffe minime e per la sua reputazione di negozio virtuale affidabile e rispettabile. Bonanza : Sito piuttosto recente e ancora poco conosciuto, sta avendo grande successo negli Stati Uniti grazie alle sue tariffe ridotte e la facilità d’uso dei servizi. Ideale per chi vuole iniziare senza dover pagare inserzioni e per chi vuole creare il proprio negozietto virtuale senza difficoltà e in modo rapido.

: Sito piuttosto recente e ancora poco conosciuto, sta avendo grande successo negli Stati Uniti grazie alle sue tariffe ridotte e la facilità d’uso dei servizi. Ideale per chi vuole iniziare senza dover pagare inserzioni e per chi vuole creare il proprio negozietto virtuale senza difficoltà e in modo rapido. EBay: Uno dei primissimi siti di compravendita al mondo. È sicuro e piuttosto affidabile, anche se le tariffe per chi vende sono piuttosto altre rispetto ad altri siti. I suoi punti di forza sono l’enorme visibilità (EBay è uno dei siti di questo genere più visitati al mondo) e la possibilità di vendere praticamente qualsiasi cosa.

Scegliere dei siti di vendita più specifici

Per ogni tipo di creazione ci sono dei siti dove si trovano appassionati di genere e dove è possibile creare una community e una clientela ancora più affezionati. Basta fare qualche ricerca per trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Ad esempio, RubyLane è l’ideale per chi vuole vendere oggettini vintage e d’antiquariato. MissHobby è perfetto per gli appassionati di uncinetto e creazioni in tessuto. Olalla è il sito giusto per chi vuole vendere creazioni e idee regalo rigorosamente Made in Italy. Per una lista più dettagliata, puoi vedere qui i migliori siti per vendere i tuoi oggetti.

Non sottovalutare l’importanza dei social

Create un profilo ad hoc per il vostro negozio virtuale (e scegliete un nome accattivante!) e mantenete attiva la vostra presenza online, mostrando i vostri prodotti e tenendo aggiornata la vostra clientela ogni giorno. L’interazione sui social network è importantissima per chi cerca visibilità per le proprie creazioni, quindi dedicatevi a costruire dei profili dedicati alla vostra arte!

Creare il proprio negozio

Se le vendite dei vostri prodotti andranno bene, potrete prendere in considerazione l’idea di creare un sito internet vero e proprio per il vostro negozio. Shopify potrebbe essere il posto adatto per farlo: la tariffa mensile si aggira sui 26 euro, e la piattaforma mette a disposizione ogni strumento di cui avrete bisogno, tra cui il vostro sito personale e un blog. Shopify inoltre è affiliato a molti altri canali e social media, perciò avrete sempre una visibilità molto alta per quello che vorrete vendere. Oltre a questo, utilizzare la piattaforma è immediato e semplicissimo, per questo potreste pensare di prendere in considerazione fare un investimento minimo e mettere in piedi il vostro negozio virtuale!

Non sottovalutate il potere di Pinterest

Questo sito è molto utilizzato da chi cerca idee creative e ogni genere di oggetti, e permette di creare una propria bacheca personale dove esporre le proprie opere e rimandare al link del vostro sito di vendita. Molto comodo, facile e velocissimo da impostare, è uno dei siti più alla moda del momento, un must per tutti i creativi che vogliono farsi conoscere!

