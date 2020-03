Ridere per stare in salute: uno studio conferma i benefici della risata

Farsi una bella risata può essere curativo? Forse metterla in questi termini è un po’ esagerato, ma uno studio pubblicato dalla Royal Society Publishing confermerebbe che ridere farebbe davvero bene sia alla nostra mente che al nostro corpo.

In che modo ridere fa bene alla salute?

Analizziamo brevemente la scienza della risata. L’atto di ridere stimola il cervello a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori prodotti dall’ipofisi che sono fondamentali per il nostro benessere: possiedono infatti le stesse proprietà analgesiche della morfina e dell’oppio, con la differenza che sono molto più potenti di quest’ultimi.

Ma basta sorridere per attivare le endorfine?

Non è così semplice. Secondo gli studi effettuati dal neurologo francese Guillaume Duchenne durante il 19esimo secolo, esistono due tipi ben distinti di sorriso: quello che coinvolge solo i muscoli attorno alla bocca, che può essere descritto come una smorfia dettata dall’ansia, un sorriso “finto”, e quello sincero e spontaneo che coinvolge tutti i muscoli del viso. Il classico “sorridere con gli occhi”, per intenderci. E sarebbe proprio quest’ultimo sorriso, detto alla Duchenne in onore dello studioso che lo analizzò, quello in grado di stimolare l’ipofisi nella produzione di endorfine.

Lo studio della Royal Society Publishing ha evidenziato come i partecipanti allo studio, dopo aver guardato show comici o spettacoli di stand-up comedy e aver riso di cuore, fossero più tolleranti al dolore rispetto a quelli che non avevano riso o che avevano semplicemente abbozzato un sorriso.

I risultati hanno confermato che quando viene sollecitata una risata in modo spontaneo, la soglia di tolleranza al dolore si innalza significativamente, mentre nei soggetti in cui la risata risultava forzata non c’era alcun cambiamento (o addirittura la soglia si abbassava). Questi risultati sono frutto del livello di endorfine rilasciate dai cervelli dei partecipanti.

Queste sono le dichiarazioni degli scienziati che hanno partecipato allo studio. La risata è un comportamento sociale che ci riserva ancora qualche mistero, ma perlomeno sappiamo per certo una cosa: può dare dei benefici veri al nostro corpo.

Basta ridere per stare bene?

Per quanto una sana risata sia il metodo più semplice per una bella scarica di endorfine, sono molte le attività che possiamo fare per stimolare il rilascio di questi super neurotrasmettitori: fare esercizio fisico (magari imitando i super-eroi Marvel), mangiare del cioccolato, passare del tempo con il proprio partner.

Insomma, fare le cose che più ci piacciono non è solo un piacere per la mente, ma anche per il proprio corpo, che ci ringrazia rilasciando sostanze benefiche che ci aiutano a stare meglio e a vivere in modo più sano. La prossima volta che vi accuseranno di non prendere mai niente sul serio potrete rispondere semplicemente dicendo che vi state prendendo cura del vostro corpo ;)