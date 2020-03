Locke & Key: Netflix annuncia che ci sarà una seconda stagione

A metà strada tra l’horror e il fantasy moderno, Locke & Key è prima di tutto un fumetto statunitense pubblicato da IDW Publishing (in italia Magic Press) e scritto da Joe Hill.

Quello che non tutti sanno, ingannati dal nome (anche piuttosto anonimo), è che si tratta dello pseudonimo di Joseph Hillstrom King, secondo dei tre figli del celebre scrittore Stephen King.

Joe Hill è appunto l’abbreviazione del suo nome, scelto per non essere legato all’ingombrante fama del genitore paterno.

La critica accolse con entusiasmo Locke & Key e assegnò a Joe il prestigioso Eisner Award for Best Author (il premio come miglior scrittore di fumetti).

Ma la vera svolta arriva con l’adattamento audiovisivo voluto da Netflix e giunto sulla piattaforma nel febbraio di quest’anno.

Locke & Key: il rinnovo di Netflix

Gli showrunner della serie sono Carlton Cuse, Meredith Averill e Aron Eli Coleite. Carlton Cuse, per inciso, ormai più di dieci anni fa fu produttore, co-sceneggiatore e showrunner della celebre serie TV, Lost.

La storia di Locke & Key ruota tutta attorno a tre fratelli che dopo il macabro assassinio del padre, si trasferiscono nella loro casa nativa in Massachusetts; a quel punto scopriranno che la casa ha delle chiavi magiche che garantiscono ai tre fratelli una vasta gamma di poteri e abilità.

Un demone però brama le chiavi magiche e si metterà in mezzo determinato a impadronirsene.

Tyler, Kinsey e Bode (questi i nomi dei tre ragazzi) protagonisti della serie hanno destato interesse nel pubblico fin da subito e la prima stagione, composta di 10 episodi, ha avuto così tanto successo da convincere Netflix a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Brian Wright, vice presidente della divisione Original Series di Netflix ha commentato così:

Locke & Key ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Siamo così orgogliosi di avere una serie come questa in casa, e non vediamo l’ora di vedere cosa Carlton Cuse e Meredith Averill hanno in serbo per la seconda stagione

A questo punto restiamo tutti in attesa della seconda stagione attesa per il 2021.