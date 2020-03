Sicuramente gli amanti della mitologia norrena non se la saranno lasciata scappare: è Ragnarok, la nuova serie tv norvegese disponibile su Netflix dal 31 gennaio che porta sullo schermo le avventure di Thor, Loki, Odino e gli altri protagonisti dei miti nordici.

Ragnarok, tra mitologia e attualità

I protagonisti della serie tv Ragnarok sono i fratelli Magne e Laurits che si trasferiscono insieme alla madre in un piccolo paese norvegese chiamato Edda. Come si scoprirà in seguito, proprio questo posto, è stato teatro dello scontro avvenuto tra gli dei, rappresentanti dell’ordine, e i giganti, emblema del caos. L’equilibrio tra ordine e caos veniva mantenuto grazie all’eterna lotta tra dei e giganti. Alla fine, i primi vennero traditi e morirono, mentre i secondi scomparirono. Dopo l’arrivo in città dei due fratelli, però, lo scontro sembra riprendere. Quindi, la prima stagione della serie tv Ragnarok sfrutta la mitologia norrena per portare sullo schermo un’allegoria sugli squilibri del mondo contemporaneo (trovate maggiori dettagli sul significato mitologico di Ragnarok qui).

Magne e Laurits

In arrivo la seconda stagione? Si, è ufficiale

La prima stagione della serie tv è composta da sei episodi e sono già fruibili dato che sono andati online il 31 del mese scorso. Chi ha già concluso la visione di Ragnarok si sta chiedendo con impazienza se sarà disponibile la seconda stagione.

Dopo un breve periodo silenzio di Netflix, abbiamo già la notizia del rinnovo. Il colosso dello streaming, infatti, ha annunciato con un Tweet che Ragnarok 2 è realtà.

Non sappiamo quando la seconda stagione arriverà, ma possiamo supporre che dovremo aspettare fino al 2021, cosa che darà tempo al cast e allo staff di scrivere e filmare i nuovi episodi.

Ragnarok, il cast della serie tv norvegese approdata su Netflix

Tra gli attori principali del cast di Ragnarok ci sono David Stakston, proveniente dal set di SKAM, e Jonas Strand Gavli, che interpretano i fratelli Magne e Laurits, protagonisti del teen drama. Theresa Frostad Eggesbø veste i panni di Saxa, mentre Emma Bones interpreta Gry. Il creatore di Ragnarok è Adam Price, già autore di serie di successo come Borgen – Il Potere e il dramma Ride Upon The Storm.

In definitiva, Ragnarok è uno show che coniuga in maniera equilibrata tematiche fantasy con argomenti attuali, tra cui inquinamento, crisi ambientali e omosessualità. E voi, che ne pensate? Siete in attesa anche voi degli episodi della seconda stagione?