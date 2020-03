Gadget per laptop, forse inutili ma con stile

Avete un laptop, come credo ormai tutti ma volete renderlo più bello?

Ritenete che un gadget interessante possa rendere più gradevole la vostra scrivania?

Beh, allora di fronte a voi si apre un mondo vastissimo, fatto di accessori e gadget che spaziano dall’utile al, beh, chiamiamolo “esteticamente gradevole”.

Vorreste una tastiera, un mouse o un hard disk esterno pieno di led dai colori sgargianti? C’è.

Vorreste un ventilatore usb? C’è.

Vorreste una luce USB? C’è.

Vorreste forse un- tranquilli. C’è anche quello.

Qualche accessorio interessante

Se volete abbellire il vostro laptop, la prima cosa su cui dovreste porgere la vostra attenzione sono decisamente gli appositi sticker. Oltre ad esserci sticker di dimensioni e forme variabili, ve ne sono molti in formato 15” o 17”, che coprano perfettamente la parte posteriore del vostro schermo, dando al portatile tutto un altro aspetto.

Ma sulla scrivania potete mettere indubbiamente un sacco di altre cose, Ho già citato ventilatori e USB e luci led, ma perchè non unire le due cose? Già, avete capito bene: un ventilatore USB con un led programmabile, capace di far apparire una scritta o un disegno sulle pale che girano quando il ventilatore è attivo. Vi piace già? Beh, se volete saperlo c’è pure un upgrade, dato che esiste anche un simile attrezzo che è però capace di proiettare sul cerchio disegnato dalle pale un orologio, con tanto di lancette che indicano l’ora impostata sul computer a cui viene attaccato l’accessorio.

E poi chiavi USB di forme divertenti, piccoli strumenti per pulire la tastiera a forma di aspirapolvere, e molto, molto altro…

Una cosa, però, è certa. Nel cercare i gadget più venduti o più strani (quelli che ho citato sopra li trovate facilmente sul web), salta all’occhio una cosa: le luci LED ci piacciono veramente tanto.

Ehi, io ho un Macbook

Ok, poverino, mi dispiace.

Scherzi a parte, gli accessori per macbook sono tutta un’altra storia. Volete rendere il vostro macbook più particolare? Beh, gli adesivi non ve li toglie nessuno, ma non troverete molto altro. Custodie gommate per proteggere il vostro mac e limitarne la possibilità di scivolare sulle superfici, USB hub, e molto altro, ma la regola, per i prodotti pensati per l’attrezzatura apple, è sempre quella di far prevalere la funzionalità.