Manca davvero poco all’arrivo sulla piattaforma digitale Amazon Prime Video della serie Tales From the Loop, ispirata ai disegni dello svedese Simon Stålenhag. Il suo lavoro è ascrivibile alla corrente neoretrofuturista e vede protagonisti la vita suburbana quotidiana e i robot in una convivenza armoniosa.

Come nasce Tales from the Loop

Nel 2015, dopo essere stati apprezzati nella loro forma gratuita in rete, i disegni raccolti sotto il titolo Tales From the Loop andarono in crowdfounding con enorme successo.

La storia è quella di un paese rurale svedese che vive sopra ad un acceleratore di particelle, chiamato The Loop, costruito dal governo e poi decommissionato, che sembra aver in qualche modo influenzato l’ambiente circostante. Sia gli umani che gli androidi sembrano essere vincolati e connessi al The Loop.

In un’intervista a The Verge, nel 2013, Simon parlava del suo lavoro in questo modo:

L’unica differenza tra il mondo della mia arte e il nostro mondo è che fin dall’inizio del XX secolo, gli atteggiamenti e i budget sono stati molto più a favore della scienza e della tecnologia.

E’ appena uscito il primo intrigante, struggente trailer della serie TV che conterà un totale di otto episodi e che sarà presentata al SXSW Festival il prossimo 16 marzo.

La serie è prodotta da Fox21 Television Studios e Amazon Studios in associazione con 6th & Idaho e Indio Studio.

I dipinti di Simon Stålenhag sono famosi per la loro visione di un paesaggio futuristico non troppo distante. Non vediamo l’ora di dargli vita e condividerla con il nostro pubblico Prime Video, racconta Albert Cheng, co-reponsabile televisivo di Amazon Prime.

Nathaniel Halpern, già conosciuto per Legion, sarà lo showrunner: Sharon Tal Yguado di Amazon Studios lo definisce “un narratore di talento che condivide la nostra passione per la creazione di storie sentimentali e umane“.

L’hype è altissimo per questo progetto, già adattato come gioco di ruolo nel 2017, e debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 aprile.