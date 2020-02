Nintendo Switch: il prezzo della console non è mai stato così basso!

Quando fu annunciata la Nintendo Switch eravamo tutti scettici sulle potenzialità della console. Escludendo lo zoccolo duro dei fan più accaniti.

Al di là dell’amore o no per mamma Nintendo, a mente lucida c’è da constatare il grande successo ottenuto dalla console ibrida del colosso nipponico. Le valutazioni della console hanno una media di 4,4 / 5 stelle su Amazon e 4,7 / 5 stelle su Flipkart. L’unico “momento nero” per la console fu all’arrivo di Pokemon Let’s Go, momento in cui Amazon Japan fu costretta a disattivare momentaneamente le valutazioni degli utenti per le aspre critiche ricevute.

Ma al di là di questo piccolo contrattempo, la passione per la Switch non si è mai arrestata.

Nintendo Switch: un grande successo sempre più a portata

Anche se inizialmente il prezzo era abbastanza proibitivo, grazie a offerte e bundle, oggi, è possibile ottenere la console a un prezzo decisamente più accessibile.

Se prima la Nintento Switch normale costava sui 330 €, ora è possibile trovarla – anche su Amazon – a 279€ (a 50€ in meno). Senza contare le offerte che vedono offrire console + gioco (ad esempio Mario Kart dal valore di 60€) per un totale di 300. Ed il costo cala in tutto il mondo.

Al di là del prezzo, la Nintendo Switch ha davvero molto da offrire. Oltre ad aver un parco titoli che comprende gusti per tutte le età, è attualmente la console multi-player per eccellenza. Non solo possiede titoli come Overwatch e Fortnite – che sono tra i punti di riferimento nell’online competitivo – ma anche giochi stupendi per quel che riguarda i match in locale; parliamo di Mario Party, Mario Kart e Super Smash Bros. (che noi abbiamo a dir poco adorato).

Ma parliamo della comodità che il prodotto può offrire; possiamo godere di giochi più impegnativi allo schermo del televisore, ma si può “switchare” alla modalità portatile in un secondo.

E come diciamo sempre nelle recensioni “è bello videogiocare al televisore, ma è ancor più bello giocare in viaggio, in bagno o nel letto”. Considerate che la durata della batteria varia dalle 9 alle 5 ore – in base al titolo.

La Nintendo Switch è stata una svolta nel campo videoludico ed ha ricordato ai videogiocatori che qualità non è solo sinonimo di grafica e micro-transazioni.

Ovviamente vi invitiamo a raccontare la vostra esperienza – se siete possessori di Nintendo Switch – o semplicemente la vostra opinione nei commenti.