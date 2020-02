Jurassic World 3: Joseph Mazzello si unisce alla reunion del cast originale

Apparso sugli schermi nel 1993 nei panni del piccolo Timothy Murphy di Jurassic Park, Joseph Mazzello ha confermato la sua presenza nel nuovo capitolo di Jurassic World, in uscita a giugno 2021.

L’annuncio su Twitter di Joseph Mazzello

A comunicare la sua partecipazione a Jurassic World 3 è stato lo stesso Mazzello con un tweet:

I think it’s time to get back to work. What do you say gang?

Anche se Joe non ha espresso alcun riferimento al progetto, fan e media hanno dato per scontato si trattasse della nuova pellicola di Colin Trevorrow. Qualche giorno fa, infatti, Chris Pratt è stato intervistato al The Ellen Show, dove ha annunciato il ritorno di tutti i membri del cast dei vecchi film. L’annuncio di Joseph Mazzello sembra qualcosa in più di una coincidenza, quindi, visto anche il recente inizio delle riprese di Jurassic World 3. Presumibilmente, l’attore tornerà a rivestire il ruolo di Tim. Secondo alcuni, il personaggio potrebbe aver coltivato, sulla scia di John Hammond, la passione per la paleontologia, utile per affrontare gli sviluppi della nuova storia.

Joseph Mazzello prima e dopo

La reunion del cast originale

Il terzo capitolo della trilogia sui dinosauri riunirà sul set Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum, BD Wong e Joseph Mazzello. Non è confermata, invece, la presenza di Ariana Richards, che interpretava Lex, sorella minore di Tim. Si presume che anche lei farà parte del cast, viste le sue recenti dichiarazioni in cui esprimeva interesse per il ruolo. Una mini reunion di Jurassic Park era già avvenuta tra i due, in occasione di un cameo nel sequel di Spielberg, Il mondo perduto: Jurassic Park.

Anticipazioni e data di uscita del capitolo finale della saga

Secondo alcune indiscrezioni, il titolo di lavorazione dovrebbe essere Arcadia, proprio come il nome della barca distrutta sui cui erano trasportati i dinosauri che dovevano essere venduti all’asta, da Isla Nublar a Lockwood Manor. La pellicola sarà scritta e diretta da Colin Trevorrow, che aveva già diretto il primo film della trilogia. Jurassic World 3 arriverà nelle sale statunitensi dall’11 giugno 2021.

Le premesse ci sono tutte: dalla reunion in stile Avengers: Endgame (di cui parliamo emotivamente qui), all’entusiasmo e alla curiosità dei fan. Non ci resta che aspettare il prossimo anno, per capire se anche Jurassic World 3 riscuoterà lo stesso successo al botteghino del primo capitolo della saga, con oltre 1,6 miliardi di dollari al box office.