Disney+ twitta la timeline di Star Wars prima dell’arrivo di The Clone Wars

Ci siamo quasi, venerdì 21 febbraio verrà trasmessa la prima puntata di Star Wars: The Clone War nei paesi in cui la piattaforma streaming di Topolino è già in servizio. La puntata ha il titolo di The Bad Batch. Si tratta dell’ultima stagione dell’amatissima serie tv animata, ambientata nel mondo di Guerre Stellari. In occasione del debutto, Disney+ ha voluto pubblicare sul proprio account Twitter una grafica in cui gli 11 film, lo show live-action e le tre serie animate sono in sequenza temporale.

La timeline

In occasione della prossima messa in onda, Disney+ ha voluto offrire agli spettatori la sequenza temporale che ricorda quando si svolge la serie. I nove film della saga si trovano nella fila in basso, mentre in alto ci sono gli spin-off. La settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars è ambientata tra Attack of the Clones e Revenge of the Sith.

Nell’immagine postata sull’account di Disney+ non sono stati inclusi videogiochi, romanzi e fumetti, il cui inserimento avrebbe richiesto una grafica decisamente più grande. La timeline pubblicata su Twitter è servita anche per ricordare agli spettatori che lo spin-off Solo e The Rise of Skywalker, non sono ancora disponibili. Il primo arriverà su Disney+ a luglio, mentre non si sa quando sarà disponibile il secondo.

The final season of @StarWars: #TheCloneWars premieres this Friday on #DisneyPlus, so there’s no better time to break down WHEN the series takes place.



Start your lightspeed journey through the timeline below! ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/Wcd5TLXZJ9 — Disney+ (@disneyplus) February 19, 2020

Star Wars: The Clone Wars 7, online il promo di The Bad Batch

Nel frattempo, in occasione dell’uscita, il canale youtube di Star Wars ha anche diffuso il promo del primo episodio della stagione conclusiva della serie animata ambientata nell’universo di Star Wars. Le nuove puntate saranno 12 e si svolgeranno alla fine delle storiche Guerre dei Cloni, quando le forze dell’oscurità hanno accumulato grande potere. Il Capitano Rex si unisce alla sperimentale Clone Force 99, anche nota come Bad Batch. La squadra intraprenderà una missione ad alto rischio, per scoprire cosa si nasconde dietro le vittorie dei Separatisti.

Lo show è diretto da Dave Filoni, regista e produttore esecutivo di The Mandalorian. In questa stagione, vedremo la conclusione delle storie di Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ashoka Tano e Darth Maul. Come ha premurosamente ricordato Disney+ con la sua timeline, gli epiloghi porteranno direttamente alle vicende di Star Wars: la Vendetta dei Sith, terzo capitolo della trilogia prequel di Star Wars.