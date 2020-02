Era il lontano 2017 quando Thor: Ragnarok vedeva la luce nelle sale cinematogragiche del mondo. Il film di Taika Waititi, il terzo che vedeva come protagonista il Dio del Tuono dell’Universo Marvel, è ormai “vecchio” di tre anni ma a quanto pare, fa ancora parlare di sé.

Come tutti sappiamo bene, è un classico dei cinecomics di qualsiasi casa, il cercare di infilare quanti più easter egg possibile nel corso della pellicola. Quello che però non ci si aspettava, era di trovare qualcosa di totalmente esterno all’ambiente supereroistico.

Nascosta in bella vista su una mensola a casa di Hulk (chi conosce il film saprà della sua presenza) si erge un’anfora con su disegnato un riconoscibilissimo simbolo.

Senza ombra di dubbio, sull’oggetto di scena è presente il simbolo della Triforza, da sempre simbolo della fortunatissima serie targata Nintendo, The Legend of Zelda.

La notizia è trapelata inizialmente su Reddit per poi diffondersi a macchia d’olio su tutto l’internet.

Thor Ragnarok ha il pallino per gli easter egg

Il simbolo appare leggermente modificato – con l’aggiunta di un ulteriore triangolo nella parte inferiore – ma questo è probabilmente dovuto alla necessità di mascherare un simbolo registrato, senza dover rinunciare al metterlo in mostra. Il fatto poi di essere proprio su un’anfora non fa che farci tornare alla mente tutta la distruzione causata ad Hyrule nel tentativo di raccogliere più rupie possibile.

A quando il suo ingresso negli Avengers?

D’altra parte la cosa non ci sembra nuova. In molti hanno notato, in precedenza, il probabile omaggio a DOOM (di cui segnaliamo una riedizione per i più nostalgici) nella scena in cui Skurge si sacrifica sparando all’impazzata, in una posa di pochi secondi che ci ricorda tantissimo la copertina del primo capitolo della serie. Il fatto poi che sia Skurge che il DOOM Marine del film del 2005 – nota dolente – siano interpretati da Karl Urban, rende il tutto più plausibile.

Anche in questo caso, Reddit fa il lavoro per noi.

Certo, non possiamo sapere se sia proprio opera di Waititi o di un fan della famosa serie di videogiochi ma resta indubbiamente un simpatico easter egg; un altro da parte di un film che ha dimostrato di averne parecchi.