LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO

Il manga di Araki del 1987 ha avuto nel 2012 – per festeggiare il 25esimo anniversario – un ottimo adattamento anime.

Seguendo le avventure di Jonathan Joestar e della sua stirpe, verremo catapultati in viaggi sempre più assurdi tra respiri magici e Stand.

Cinque sono le serie al momento adattate in versione animata e l’ultima è proprio Vento Aureo (Golden Wind) ed è ambientata in Italia.

TRIGUN

Un seinen di tutto rispetto che riesce ad amalgamare Sci-fi, western e comedy in un’opera che va vista.

Conosceremo Vash The Stampide, il “tifone umanoide” che – perseguitato dalla sfortuna – porta devastazione e morte ovunque metta piede, al punto da diventare il primo uomo classificato come “catastrofe naturale” e che costringerà le due assicuratrici Maryl e Milly a dover rimediare ai suoi danni collaterali.

Se non siete abbastanza vecchi da averlo visto su MTV e non lo avete ancora visto vergognatevi, e poi guardatelo per espiare.

COWBOY BEBOP

Se cercate il termine Capolavori Anime sul dizionario, dovreste trovare la foto di Cowboy Bebop nelle descrizioni.

Nello spazio, l’eccentrico Spike ed il suo socio Jet, svolgono l’umile lavoro di cacciatori di taglie; tra una scorribanda e l’altra, i due sventurati bounty hunter faranno i conti con numerosi criminali, con un passato burrascoso e degli avanzi che sarebbe stato meglio non lasciare fuori dal frigo.

L’opera è stata premiata con numerosi riconoscimenti nel campo dell’animazione e della fantascienza oltre che per la caratterizzazione dei personaggi, la trama, l’animazione e colonna sonora.

CODE GEASS

Una serie MECHA che sembra essere l’anello di congiunzione tra Mobile Suit Gundam e Death Note.

In un universo distopico in cui la “Britannia” ha conquistato il mondo, Lelouch, uno studente delle superiori bello, intelligente, premuroso, affabile (insomma, le ha tutte) scoprirà di essere nipote del re che governa sul mondo col pugno di ferro e successivamente che è anche la causa della morte dei suoi genitori e della disabilità della sorella (resa cieca ed invalida); ci mostrerà come portare i diverbi familiari ad un livello superiore.

Tra mecha, strategie militari geniali e qualche episodio di contorno che si poteva evitate, Code Geass è comunque una di quelle serie che sa mostrare come oltre ai robottoni, ci sia molto di più.

GINTAMA

Se siete in vacanza ed avete molto tempo da perdere, iniziare Gintama – ora che è terminato – è un ottimo modo per spendere il vostro tempo in qualità.

In un “what if” in cui gli alieni hanno conquistato il mondo, il Giappone – all’epoca paese dei samurai – viene trasformato in una distopica versione dell’attuale Giappone.

Insieme all’agenzia tutto fare di Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura (parodia dei Saiyan) ed il cagnone Sadaharu, ci godremo uno shonen nato come allegra parodia e divertente fino alla sua trasformazione seinen più riflessiva ed emotiva.

