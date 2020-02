Silvia Ziche sarà ospite a Lucca Collezionando 2020

Lucca Comics & Games non è l’unica fiera lucchese che riguarda il mondo dei fumetti. Esiste infatti anche la più recente Lucca Collezionando, quest’anno alla sua quinta edizione, che si terrà il 28 e 29 marzo 2020.

Sono passate solo due settimane da quando è stato annunciato il primo ospite d’onore ovvero Claudio Villa, noto per aver disegnato Tex, ma anche Martin Mystere, Dylan Dog e molti altri personaggi di casa Bonelli.

Ma le sorprese non sembrano essere finite, e c’è una buona notizia per gli amanti di Topolino: Silvia Ziche, vignettista Disney “al femminile” da quasi 30 anni. Al femminile perché oltre che per i disegni delle storie del topo più famoso del mondo, è nota per realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile, come con le disavventure sentimentali di Lucrezia sulle pagine di Donna Moderna.

Un po’ di storia su Silvia Ziche

Silvia Ziche è nata a Thiene (VI) nel 1967 e fin dall’infanzia ha coltivato la passione per il fumetto, in particolare quello di casa Disney. Tra i suoi maestri si annoverano i più grandi nomi del disegno Disney come Carpi, Romano Scarpa e Giorgio Cavazzano.

Disegna per Topolino dal 1991 e tra le sue storie troviamo Angus Tales e Trip’s Strip, apparsi sulle pagine di PKNA. Inoltre, da sempre collabora con varie riviste come Linus, Comix, Cuore e la Smemoranda, per cui ha realizzato vignette satiriche come la nota “Alice a quel Paese”, poi uscita in volume proprio.

Silvia Ziche

Disegna anche su testi di Vincenzo Cerami per la collana Stile Libero di Einaudi nel 2000 e nel 2004, e dal 2006 collabora con Donna Moderna dove appaiono le strisce di Lucrezia, un proprio personaggio.

Di recente, ha iniziato inoltre a pubblicare graphic novel per Feltrinelli e una collaborazione con Sergio Bonelli Editore disegnando Quei Due, con testi di Tito Faraci.

Cos’è Lucca Collezionando

Un salone di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni che tratteranno in svariati modi il tema del fumetto attraverso anteprime, tavole originali, nuove serie… E con uno sguardo al mondo di figurine, action figures e altri collezionabili del genere.

Vi saranno molti eventi a tema fumetto, e non mancheranno attività ludiche di contorno legate sempre a oggetti con illustrazioni o ad arte 3D come i tornei di subbuteo o wargame, come anche di Magic.

Inoltre, oltre a una Artist Alley dove sarà possibile incontrare moltissimi autori ed acquistare disegni desiderati o commissionati, ci sarà un apposito spazio in cui i lettori potranno incontrare i loro artisti preferiti per la firma dediche.