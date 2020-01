Che ne dite di un bel giro di un paio di stagioni nella Terra di Mezzo? Vi piace l’idea? Lo spero, perché in tal caso, Amazon sta lavorando alacremente per voi.

Vi abbiamo già parlato della serie antologica ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli in arrivo e di alcune prime scelte di cast… Ma sembra che adesso, le selezioni siano state ultimate.

Sappiamo bene che la serie non sarà la solita storia raccontata nuovamente, e magari ci potevamo aspettare qualche nome veramente autorevole, ma la lista del cast regolare non contiene alcun nome “da Oscar”:

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Morfydd Clark

Ismael Cruz Córdova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

Il Signore degli Anelli di Amazon: un cast poco noto

Considerando che i produttori hanno detto di aver cercato “estensivamente a livello globale” per il cast, possiamo supporre che si tratti di un gruppo di attori talentuosi, dato che gli verrà affidata una delle serie di più alto profilo di Amazon… Ma continua a suonare un po’ strano che non vi sia nessuna star già nota al grande pubblico, come accadde per i film della trilogia. In fondo, Ian McKellen e Cristopher Lee non erano proprio attori di primo pelo.

Certo, non tutti i nomi ci sono nuovi dato che Robert Aramajo ha interpretato Ned Stark da giovane e Joseph Mawle, suo fratello Benjen.

E abbandonando il territorio di Game of Thrones, Morfydd Clark è la star che interpreta Mina Harker nel Dracula di recente uscita Netflix, mentre Nazanin Boniadi è apparsa in svariate serie come Homeland, Scandal e How i Met Your Mother.

Certo, non si può comparare una serie TV a una trilogia di film… ma tutte le più grosse serie del momento hanno la loro star, come Sean Bean è stato per Game of Thrones, Orlando Bloom per Carnival Row, James McAvoy per Queste Oscure Materie e com’è Henry Cavill per The Witcher.

Ma sinceramente, è importante? Non credo proprio. Penso che questa serie abbia tutte le potenzialità per essere un successo… Anche tra chi ancora non ha avuto il piacere di scoprire la bellezza di questo mondo!