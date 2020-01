Appassionati di Harry Potter a raccolta. Pensate che 20 mila metri quadrati potrebbero essere sufficienti a contenere tutta la magia sprigionata in questi 20 anni dall’iconica saga nata dalla penna di J.K Rowling?

Se sì, preparatevi e comprate i biglietti per New York, perché lo store più grande di sempre dedicato al nostro mago preferito sta per aprire nella Grande Mela.

Un mega-store di Harry Potter

La data è fissata per l’estate 2020 e noi siamo già in trepidante attesa per poterci perdere fra pozioni e sortilegi quasi fossimo dentro ai Tiri Vispi Weasley. Tre piani interamente dedicati a Harry Potter e il suo magico mondo: giochi, repliche di bacchette, abbigliamento e tanto altro, magari anche la valigia di Newt Scamander e il mantello dell’invisibilità? Intanto vi diamo l’indirizzo 935 Broadway, New York. Piuttosto semplice da ricordare, no? A meno che non vi colpisca un incantesimo obliviante!

Il referente della Warner Bros, Sarah Roots, ha dichiarato a riguardo:

Questo sarà il più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter e diventerà una meta imperdibile per i fan. Gli appassionati di Harry Potter potranno vivere esperienze interattive e tante opportunità di scattare foto, mentre vivono la magia. Siamo molto entusiasti di aprire a New York. È la città ideale in cui lanciarsi con tanti appassionati del mondo magico, un ambiente di vendita all’avanguardia e una community che abbraccia esperienze innovative

Non so voi ma io sono già sul sito della compagnia di volo per prenotare una scopa o un Thestraal che mi porti a New York, anche perché non credo che il Nottetempo percorra tratte così lunghe.