Qui sul Bosone vi raccontiamo un sacco di cose. Vi teniamo informati su cosa accade nel mondo Nerd, cerchiamo di ispirarvi con notizie interessanti, vi diciamo la nostra su prodotti di vario genere. Cinema, videogiochi, giochi di ruolo, scienza, archeologia e chi più ne ha più ne metta.

Di norma, quando parliamo di un evento, è per condividere con voi qualche informazione su fiere o altri raduni che probabilmente ci interessa visitare quanto voi. Ma stavolta è un po’ diversa la faccenda… È un po’ diversa, perché l’evento lo stiamo organizzando noi.

Ebbene sì. In onore dell’uscita de l’Ascesa di Skywalker, Il Bosone insieme alle forze di Ouroboros (Gdr dal vivo), Florence Knights e Gax Win (Gaspare Vinto), organizzerà un cineforum accompagnato da varie attività presso il Cinema Excelsior di Empoli, provincia di Firenze.

La locandina dell’evento

Cinema Excelsior Empoli: ospiti stellari per Star Wars: l’Ascesa di Skywalker

All’evento, che si svolgerà a partire dalle 18:30 di giovedì 19 dicembre nel corso e all’interno dei locali del cinema, non troverete soltanto i membri della redazione bosonica.

Innanzitutto ci saranno i cosplayer dell’associazione Florence Knights che animeranno la location combattendo con le loro fedeli riproduzioni di spade laser.

I Florence Knights in tutta la loro… “Forza” :D

Nel frattempo l’associazione di gioco di ruolo dal vivo Ouroboros ManaPunk GRV mostrerà agli interessati come si può costruire una spada laser casalinga a partire da materiali e procedure estremamente semplici.

Grazie agli Ouroboros, anche il Gdr “scorrerà potente” in questo raduno… Per il vino non garantiamo, invece.

Ed infine il musicista Gaspare Vinto, in arte Gax Win (se siete amanti della “musica nerd” date un’occhiata alla sua pagina a questo link), suonerà dal vivo alcuni noti brani tratti dalle colonne sonore della saga.

Tra Star Wars e Lotr, il bravissimo Gax Win sfoggia un repertorio musicale ad alta “concentrazione nerd”

Ultimo ma non meno importante, è il supporto del cinema Excelsior di Empoli e della sua manager, Debora Bertini, che ha reso possibile tutta l’iniziativa.

Ecco un’immagine dello storico Cinema Excelsior di Empoli. Lo trovate in Via Cosimo Ridolfi, 75, 50053 Empoli FI

Parliamo di Star Wars

Per i presenti, inoltre, sarà possibile partecipare a diversi quiz proposti dagli organizzatori, con in palio dei cartonati del film. E per finire, prima della proiezione (alle 20:30) sarà tenuto un breve talk riguardo la saga e il titolo appena uscito, culmine di quella che non mi stancherò mai di chiamare la “trilogia di trilogie”.

Tra le ore 21:00 e 21.15, dunque, gli spettatori potranno accomodarsi in sala per la normale visione del film.

E quindi, che dire, qui già eravamo in hype, ma così non ci possiamo trattenere, non vediamo l’ora che arrivi giovedì! Ci vediamo al Cinema Excelsior di Empoli!