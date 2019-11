Per gli articoli della serie “Qual è il migliore” propongo, questa volta, una riflessione in merito ai colleghi che si occupano di posizionamento sui motori di ricerca. E straordinariamente, anche questa volta, non esiste una vera e assoluta risposta. Se mi chiedete qual è la migliore agenzia SEO di Milano, la mia risposta sarà irrimediabilmente: “boh”. E in un certo senso è giusto così. Mi spiego meglio.

Se state cercando una compagnia a cui affidare la gestione del vostro sito web, possono esserci svariati motivi per cui farlo; aumentarne il traffico, migliorare il rapporto vendite/conversioni, effettuare una campagna di link building per incentivare la fiducia che Google nutre nei confronti del vostro spazio virtuale, queste sono solo alcune delle motivazioni possibili.

A proposito, di preciso, il vostro sito internet, cosa rappresenterebbe? Un e-commerce? Un blog di moda? Un sito di notizie multi-tematico? Ecco, anche in base alla natura del progetto, cambiano i connotati di un eventuale servizio SEO.

Tutto ciò, ovviamente, non deve scoraggiare la vostra ricerca e anzi, seguire qualche accorgimento potrebbe facilitare l’individuazione della migliore agenzia SEO a Milano. E nel resto d’Italia! Vediamo insieme qualche punto.

Stabilisci chi sei e dove vuoi arrivare

Molto spesso si sente dire “la SEO non è una scienza, è un’arte” e altrettanto frequentemente è vero il contrario. Dunque, dove sta la verità? In mezzo e a dimostrarlo è il fatto che il risultato dei professionisti è valutabile sempre nella misura degli obiettivi che il cliente vuole raggiungere. Se è il come, a sembrarvi “magico”, saranno comunque i numeri a dimostrarne l’efficacia; dunque, stabilite qual è lo scopo della vostra presenza online e cosa volete offrire. Solo così, la magia sarà possibile (e valutabile)!

Consulta il parere di più Agenzie SEO

Capita di non sentirsi bene e ascoltare il parere di più di un medico prima di decidere a quale cura affidarsi. Il sito internet è come un paziente; se ci sono dei problemi da risolvere, è consigliabile sentire più di un’opinione prima di capire qual è il trattamento migliore a cui sottoporlo. Realizzerete che non c’è una solo agenzia SEO di Milano e ben presto scoprirete quant’è profonda, la tana del Bianconiglio.

Dai un’occhiata al portfolio dell’agenzia SEO

Se stai cercando un buon pittore, l’unico modo per capire se è abbastanza bravo rispetto alle tue aspettative, è dare un’occhiata ai suoi lavori pregressi. Quasi lo stesso, vale per un’agenzia SEO; osserva i clienti che hanno già fruito dei servizi di tuo interesse, guarda che obiettivi sono stati conseguiti e la qualità della collaborazione. Molto spesso, il portfolio è un biglietto da visita ben più attendibile che del semplice appuntamento conoscitivo.

Questa e altri accorgimenti, potrebbero aiutarvi nella selezione di una buona agenzia SEO. Nel peggiore dei casi, però, potete sempre valutare l’idea di studiare questa disciplina voi stessi, ed essere in grado di fare valutazioni in base alla vostra esperienza.