Un Nerd shop per andare alla ricerca di gadget e regali

Natale non è proprio alle porte però, piano piano, sta arrivando. Anzi, l’arrivo delle feste non è poi nemmeno così lento, è solo una sensazione traditrice. Sembra sempre che manchi tantissimo, che si ha tutto il tempo del mondo, poi di colpo ci si accorge che manca una settimana al Natale.

Ecco come ci si riduce all’ultimo e dover prendere tutti i regali di Natale negli ultimi giorni è una delle cose che andrebbero evitate. Solo il pensiero del traffico e della ressa dei giorni prima di Natale dovrebbe farci venire voglia di prendere tutti i regali già a settembre.

La lungimiranza però è una parola spesso sconosciuta, perché per molti di noi fare ogni cosa con quella sensazione di acqua alla gola è quasi una filosofia di vita.

Ora però mancano poco meno di 2 mesi al Natale, quindi i tempi per fare tutto con calma ci sono. Sta a voi scegliere se iniziare a muovervi fin da subito, oppure aspettare ancora un po’. Forse troppo.

In ogni caso – sia che siate tipi che giocano di anticipo, sia che siate tipi da salvataggio in extremis – fa sempre comodo avere un punto di riferimento per rifornirsi di regali Nerd. Così sapete sempre dove cercare per trovare prodotti originali e diversi dal solito. Perfetti da regalare, anche a noi stessi; perché c’è sempre qualcosa che crea quel bisogno impellente di possederlo.

Un Nerd Shop come DottorGadget può essere un punto di riferimento molto interessante in questo settore. Soprattutto perché, grazie alla spedizione in 24/48 ore, può essere una salvezza anche per i ritardatari. Quelli che si svegliano alla Vigilia sono quasi spacciati, ma per chi ha un po’ di margine di tempo è affidabile anche per i doni natalizi da ultimi giorni.

L’offerta è ampia, sia per brand sia per tipologie di prodotti, con svariati gadget particolari e diversi dalle solite proposte. Caratteristica che li rende ideali da regalare. Così il rischio di proporre qualcosa di banale o che sa di già visto viene meno.

Per darvi qualche spunto ho navigato un po’ tra le categorie del Nerd Shop e ho selezionato 5 prodotti perfetti da mettere sotto l’albero.

Spyro Cable Guy

I Cable Guy sono dei personaggi pensati soprattutto per i gamer. Sono come delle statuine, ma la posa li rende adatti come stand per appoggiarci il controller. Funzione che però possono svolgere anche con uno smartphone in orizzontale. Il modello di punta è quello di Spyro the Dragon, un personaggio molto amato fin dai suoi esordi sulla prima PlayStation. In questa versione Cable Guy, Spyro sta conquistando tutti, non solo i nostalgici.

Tazza Plumbus

Come cos’è un Plumbus? Tutti sanno cos’è un Plumbus, o almeno lo sanno tutti coloro guardano Rick and Morty. Se non lo sapete doveste recuperare l’intera serie, se lo conoscete avete un nuovo oggetto dei desideri.

Prodotto con un procedimento leggermente alternativo rispetto al Plumbus classico, il mug mantiene intatte tutte le funzioni e scopi per cui è concepito questo oggetto e che tutti, ma proprio tutti conoscono. Voi però lo userete solo come tazza, perché così indica il produttore.

Mini globi di neve Harry Potter

C’è qualcosa di più classico delle sfere di neve per abbellire la casa in inverno? Per le fan di Harry Potter c’è una bellissima linea di globi di neve con all’interno alcuni personaggi della saga realizzati in stile Pop. Le sfere misurano circa 8 cm e ci sono 8 modelli per altrettanti personaggi. La vendita è a sorpresa, quindi non sapete chi troverete nella confezione segreta. Questo aggiunge un po’ di suspance al regalo.

Lampada fungo di Super Mario

L’universo di Super Mario è ricco di icone e i funghi Power-Up sono tra le più distintive. Per chi ama questa interminabile serie di giochi targati Nintendo, la Lampada fungo di Super Mario può essere un super regalo di Natale. È un funghetto piccolo e buffo da mettere dove volete in casa, tanto ha l’alimentazione a pile. Premendolo verso il basso si accende la luce e si attiva anche l’effetto sono originale.

Zerbino NERD

Per fare un regalo per la casa ci sono anche svariati zerbini NERD molto interessanti. Non ne ho scelto uno in particolare visto che si tratta di classici zerbini in fibra di cocco di forma rettangolare. Al posto che essere banalmente marroni hanno varie stampe a colori in base al brand ufficiale di cui fanno parte. C’è Jurassic Park, Batman, la cassetta Awesome Mix di Guardini della Galassia, lo zerbino di Gandalf de Il Signore degli Anelli, Darth Vader e tanti altri modelli tra cui scegliere.