Giochi di Sonic: la storia della saga dalle origini a oggi

Oggi parliamo dei (video) Giochi di Sonic, The Hedgehog, il porcospino blu più famoso della storia dei videogiochi; uno dei personaggi più veloci di sempre e tra le varie, mascotte ufficiale della SEGA.

Sonic ha vissuto tra fama e notorietà per anni, fino al 2004/2005 quando è iniziato un periodo buio che ha portato alla creazione di giochi mediocri e poco apprezzati contribuendo alla forte crisi in cui si trova tuttora il personaggio.

Sonic infatti non è solo protagonista di molti capolavori, ma spesso anche di giochi mediocri o addirittura ingiocabili. Questa è in breve la difficile e lunga storia di del porcospino blu, partendo dai suoi giochi peggiori fino ai capolavori (che sono parecchi).

Nella classifica terremo conto solo dei giochi della serie principale, quindi niente spin-off come Sonic Rush, Sonic Riders o Sonic Advance.

Premessa sui Giochi di Sonic

I Giochi di Sonic sono una vera e propria saga narrativa come quelli di Super Mario. Detto ciò, cominciamo:

21°: Sonic Boom

Partiamo non semplicemente dal più brutto gioco di Sonic, ma da uno dei giochi peggiori mai fatti in tutta la storia. Il gioco che doveva rivoluzionare il brand, con una nuova grafica, dei nuovi design e una nuova storia è diventato la barzelletta più brutta nel parco titolo di Sonic. Lento, ingiocabile, noioso e con frequenti glitch e cali di frame rate. E poi vi basta guardare un minuto di gameplay per capire che ne abbiamo parlato troppo. VERGOGNOSO

20°: Sonic 4 (episodio I)

Sonic 4 non è un brutto gioco. O meglio, non è un ammasso di bug e noia come il precedente (a parte la fisica di gioco). Ha parecchi problemi come la grafica che sicuramente non fa urlare al miracolo e le animazioni poco curate. Ma il suo più grande problema sta nel titolo.

Chiamare un gioco “Sonic 4” e porlo quindi come un continuo della storica trilogia, crea un hype assurdo. Numerosa gente, infatti, impazzì letteralmente dopo l’annuncio, sembrava finalmente il ritorno al primo Sonic, quello originale. E invece, nulla anche stavolta. DELUDENTE

19°: Sonic ’06

Uno dei titolo più famosi della storia dei giochi di Sonic, non per le sue qualità ma perchè fece ridere il mondo intero con i suoi bug e glitch. Una delle macchie irremovibili dalla storia di Sonic. Un gioco che doveva celebrarne i 15 anni e che invece ha aperto la fase di crisi più profonda nella storia del porcospino blu.

C’è chi dà la colpa al tempo, al fatto che Sonic The Hedgehog fu venduto incompleto per mancanza di tempo. Questo spiegherebbe i bug e glitch. Ma oltre questo c’è una storia deludente e troppi altri problemi.

Il gioco fa acqua da tutte le parti, solo la colonna sonora si salva (una costante nei giochi di Sonic). Purtroppo è inutile difenderlo, il gioco può effettivamente piacere a qualche appassionato (me compreso), ma in generale è oggettivamente orribile. BUGGATO

18°: Sonic and the Secret Rings

Il primo gioco della serie Storybook non ha problemi di bug o grafica come i precedenti, ha un unico difetto: è noioso. Il gioco è un semplice correre e saltare su binari, il tutto peggiorato dal sistema di Motion Control della Wii, una trama non eccezionale (salvo in alcune occasioni) e una difficoltà e longevità ridicole. NOIOSO

17°: Sonic 3D (flickies’ island)

Il primo titolo 3D di Sonic purtroppo non è un capolavoro. Basti pensare che in quell’anno (1996) uscì anche un certo SUPER MARIO 64 che fece letteralmente impallidire questo titolo con una banale visuale isometrica. Piatto, poco ispirato e in alcune parti incontrollabile. INFERIORE

16°: Sonic Lost World

Un unione di elementi da Sonic Generations e Sonic Colours portò alla creazione di questo gioco. Non c’è molto da dire, trama classica con qualche piccola aggiunta, gameplay copiato dai giochi precedenti (e anche un’po dal caro vecchio Mario Galaxy) e delle buone ambientazioni. Non è ne brutto, ne bello. Un titolo mediocre, che può portare qualche ora di divertimento. MEDIOCRE

15°: Sonic Forces

Stesso discorso di Lost World, ma con qualche piccolo cambiamento. Sonic Forces possiede una storia nuova e molto ispirata, alcune nuove feature come la creazione del proprio personaggio e delle nuove e vivaci ambientazioni. Ma purtroppo il gioco si perde su alcuni dettagli.

Le boss fight e i livelli in generale sono eccessivamente semplici, la longevità è molto scarsa e non è presente alcuna sfida (addirittura non ci sono neanche più le vite). Se volete godervi una storia innovativa nel mondo di Sonic il gioco è ottimo per voi, ma non aspettatevi un gameplay appagante e difficile. OPPORTUNITÀ SPRECATA

14°: Sonic 4 (episodio II)

Meglio del primo episodio ma comunque troppo inferiore rispetto alla trilogia originale. L’introduzione di Tails va a creare uno strano parallelo con la prima trilogia, parallelo che però non si è mai concluso data l’assenza di un episodio III. Il gioco può regalare numerosi momenti di divertimento e di sfida e rappresenta comunque un buon gioco per gli appassionati. Si poteva fare di più. MIGLIORATO

13°: Sonic and the Black Knight

Secondo e ultimo capitolo della serie Storybook. Decisamente più ispirato e divertente del primo, capace di offrire un buon grado di sfida. Non è di certo un capolavoro ma l’ottima colonna sonora, la storia e il combattimento con spada offrono parecchi momenti di intrattenimento. FIGHT THE KNIGHT

12°: Sonic Unleashed

Qui abbiamo uno dei titoli più controversi e ambigui della storia di Sonic. I fan infatti si dividono tra chi lo innalza a capolavoro e chi lo condanna come gioco orribile. Il gioco oggettivamente è bello, sia per la grafica che per il design e sono poi assenti glitch o bug evidenti. Condannare il gioco quindi non è giusto.

D’altro canto non si può decisamente definire un capolavoro data la trama non proprio entusiasmante e la “fastidiosa” introduzione del Werehog che, diciamocela tutta, non è piaciuta a nessuno. Il gioco è comunque in grado di regalare moltissimi momenti di divertimento, con alcuni stage davvero eccezionali e divertenti.

E poi, giusto per riconoscimento, è uno dei giochi di Sonic più “veloci” di sempre per quanto riguarda la meccanica del boost. VELOCE

11°: Shadow The Hedgehog

In teoria vale come spin-off, ma in realtà molti (me compreso) lo pongono come diretto seguito di Sonic Heroes e quindi nella serie principale. Il gioco possiede un gameplay normale, già visto in Sonic Adventure 2 ma delle ambientazioni e delle feature completamente nuove.

Anzitutto giocheremo nei panni di Shadow che a differenza di Sonic può usare armi e veicoli. Inoltre la storia sarà completamente incentrata sul suo passato e potremmo completare ogni livello come preferiamo, in modo “malvagio” (completando la quest di Black Doom), “buono” (completando la quest del personaggio amico in tale livello) o in modo “neutrale” (arrivando semplicemente alla fine del livello).

Da giocare anche solo per la possibilità di ottenere diversi finali (che ne aumenta la longevità). E poi: è SHADOW. EDGY

10°: Sonic 1

Il primo, l’unico, l’immortale. Il gioco che ha dato inizio a tutto. Nella trilogia, questo è quello che un’po impallidisce rispetto agli altri due, ma è giusto cosi. Il gioco ha un valore affettivo e storico altissimo per la serie, ma ovviamente non è il migliore (come è giusto che sia). IMMORTALE

9°: Sonic Heroes

Primo gioco dopo la coppia Adventure 1 e 2. Il gioco propone una formula completamente stravolta rispetto ai normali giochi di Sonic. Anzitutto, niente più personaggi singoli ma team con personaggi che si dividono in Speed, Power e Fly, ciascuno con abilità uniche e fondamentali per proseguire.

I livelli e le musiche sono ottime e anche la storia presenta notevoli differenze con il classico “oh no eggman ha rubato tutti i chaos emerald”. I team sono poi bilanciati e diversi tra di loro, ognuno offre un’esperienza unica non solo per la trama ma anche per i livelli stessi, che cambiano in base al team scelto.

Peccato per il finale un’po banale e scontato e per un Sonic più irritante che mai, che ripete ogni due secondi “ehi noi siamo i Sonic Heroes”:

Definito da tutti come uno spartiacque tra il bello e il brutto della serie, è probabilmente l’ultimo titolo di alto livello prima del tracollo del 2005. WE ARE SONIC HEROES

8°: Sonic Colours

Osannato da molti come la “rinascita” del brand dopo gli anni bui, è un gioco molto semplice e basilare di Sonic ma al tempo stesso divertente e piacevole. Il gioco personalmente non mi ha colpito molto ma oggettivamente il titolo ha contribuito molto alla “resurrezione” della serie, e poi è oggettivamente bello, pulito e mai noioso. SONIC IS BACK

7°: Sonic Adventure

Dopo il disastro di Sonic 3D, questo è il primo titolo a dare una degna ambientazione 3D al porcospino blu. Il gioco è pieno zeppo di problemi, dalla grafica non eccellente, alle animazioni poco fluide e le cutscene imbarazzanti. Eppure si è fatto strada nei cuori di tutti fan diventando uno dei giochi più amati.

La storia è semplice ma comunque avvincente, la divisione in vari personaggi giocabili ne aumenta la longevità e in generale i livelli sono divertenti ed ispirati.

Il gioco è invecchiato malissimo ed oggi risulta una ammasso di poligoni pronti a glitcharsi. Eppure un vero fan è in grado di emozionarsi ancora con questi poligoni. OPEN YOUR HEART

6°: Sonic 3 (& Knuckles)

Ultimo titolo della trilogia originale e ultimo titolo 2D fino a Sonic 4 nel 2010. Il gioco racchiude tutto ciò che ha reso famosi e amati i primi due capitoli aggiungendoci uno dei personaggi più famosi del franchise: Knuckles.

Il gioco è veloce e perfetto sotto ogni punto di vista, ma le ambientazioni passano un po’ in secondo piano rispetto a quelle dei primi due giochi. Perfetto si, ma gli manca quel “qualcosa” per renderlo il migliore. & KNUCKLES

5°: Sonic CD

Terzo titolo 2D di Sonic che si inserisce cronologicamente tra il primo e il secondo capitolo. Il gioco presenta nuove animazioni, nuove feature (come la possibilità di viaggiare nel tempo raggiungendo elevate velocità) e nuovi personaggi come Metal Sonic e Amy.

Le ambientazioni post-apocalittiche, diverse da quelle naturali e rilassanti dei primi due capitoli, sono una piacevole novità e la presenza di Metal, nemesi di Sonic, rende il tutto ancor più divertente. OTTIMO

4°: Sonic Generations

Nato per celebrare i 20 anni di Sonic, è diventato uno dei titolo più amati con un gameplay perfetto, un uso del boost intelligente e divertente e il ritorno di Classic Sonic.

Il gioco è un perfetto viaggio nel tempo, partendo da Sonic 1 fino ai giochi moderni, con livelli ricreati e alcuni re-inventati da zero. Il tutto con la possibilità di collezionare musiche, foto e informazioni sui 20 anni di storia di Sonic.

Un gioco perfetto, se non fosse per un piccolissimo problema: La longevità. I 12 livelli (più 7 boss battle) garantiscono poche ore di gioco, con una rigiocabilità pari a zero e di missioni che comunque non migliorano la situazione. PERFETTO MA NON TROPPO

3°: Sonic Mania

Arriviamo al podio e arriviamo al gioco di Sonic più recente (che è ultimamente uscito in edizione Plus). Questa volta parliamo veramente di PERFEZIONE, un esperienza unica. Un gioco del 2017 ma con grafica e stile che ti riportano negli anni ’90. Sembra veramente quel Sonic 4 che tutti ci aspettavamo, un gioco che compete e anzi vince contro la trilogia originale, con un gameplay che è (non si riesce a capire come) uguale, se non migliore, a quello originale.

La perfetta celebrazione del porcospino blu, il platform più bello della storia, un gioco con grafica “vecchia” in grado di competere con i giochi odierni. 250 Megabyte di perfezione. E mi piace sottolineare 250 MEGABYTE.

Sonic Mania è la perfetta celebrazione del brand Sonic. Un gioco già entrato nella leggenda. PERFETTO.

2°: Sonic 2

Il miglior gioco della trilogia originale, con intelligenti aggiunte (come lo spin dash e Tails) e nuove fantastiche ambientazioni (Chemical Zone nel cuore). Non c’è moltissimo da dire, è la perfetta evoluzione di Sonic 1, migliorandone ciò in cui era carente. Il gioco è migliore di Sonic Mania ? No, ma la nostalgia qui fa da padrone.

Vi prego, calcolate Sonic Mania in seconda posizione voi da soli, poiché il mio cuore non riesce a far retrocedere il gioco della mia infanzia. NOSTALGIA

1°: Sonic Adventure 2

Qui non c’entra nulla la nostalgia, la celebrazione del 2D o la perfezione.

Sonic Adventure 2 è un capolavoro, ma non è un gioco perfetto, anzi gode di alcuni problemi nelle animazioni e nella grafica.

Ma il tutto è vano rispetto alla più grande caratteristica del gioco, ormai assente nei giochi attuali:

Sonic Adventure 2 ha CARISMA. Il gioco ti conquista pian piano con la sua trama, ti stupisce con i suoi livelli e poi ti trattiene con il suo carisma. Praticamente è qualcosa di inspiegabile a chi non ha provato tale emozione ma, Sonic Adventure 2 è un gioco che colpisce e che resta impresso nel giocatore.

Sonic Adventure 2 è l’essenza di tutto ciò che i giochi di Sonic dovrebbero essere. Velocità, carisma, trama avvincente e frasi memorabili. Sonic Adventure 2 è SONIC.

Il tutto con la colonna sonora più bella in tutta la storia dei videogiochi.

LIVE AND LEARN.