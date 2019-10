Hocus Pocus 2 si farà e sarà un’esclusiva Disney+

La piattaforma di streaming Disney+ ha iniziato lo sviluppo del sequel della commedia fantasy del 1993, Hocus Pocus, divenuto ai tempi un cult di Halloween. Il seguito conterà sulla competenza della sceneggiatrice e coproduttrice della serie Workaholics, Jen D’Angelo. A condividere la notizia è Variety che ha così diffuso anche le primissime indiscrezioni sul progetto.

L’originale film vedeva nel cast Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni di un trio di streghe sorelle – ma non sono le Hallowell – vissute nel XVII secolo e che tornano ai giorni nostri per vendicarsi di un torto subito… L’essere state uccise in un rogo.

Il film era ambientato in Massachusetts, durante Halloween, notte nella quale gli spiriti delle tre sorelle vengono accidentalmente evocati. Tuttavia, mentre cercano di familiarizzare con il 20° secolo, le streghe scoprono spiacevolmente che la notte di Jack o’Lantern è diventata una festa popolar-commerciale.

HOCUS POCUS 2 PER DISNEY+, QUELLO CHE SAPPIAMO FINORA

Partiamo immediatamente dicendo che le attrici Midler, Parker e Najimy non sono ancora state coinvolte nel progetto, ne si hanno notizie o si sono sentiti rumors su un loro possibile ingaggio. Disney spera che possano contribuirvi in qualche modo.

Il titolo originale era stato diretto da Kenny Ortega e scritto da Mick Garris in collaborazione con Neil Cuthbert. La storia si basava su un racconto di Garris e David Kirschner. Nel cast comparivano anche Omri Katz e Thor Birch nei rispettivi ruoli primari.

Un frame dal titolo originale Hocus Pocus del 1993

Hocus Pocus non aveva avuto grande successo al botteghino, guadagnando solo 39 milioni di dollari in tutto il mondo e dopo aver speso un budget di 28 milioni; al netto, la produzione racimolò solo 11 milioni. Eppure, questo film si può considerare un cult a tutti gli effetti.

Dai rumors, sembra che al lavoro per la sceneggiatura ci sia Jen D’Angelo, diventata famosa per aver scritto e co-produtto la sitcom della Fox, LA to Vegas, e la sitcom della CBS, Happy Together. È stata anche produttrice associata della commedia dell’anno scorso, Game Over, Man!, su Netflix.

Non c’è molto da dire sul film, c’è chi lo apprezza e chi no, voi di che parere siete?