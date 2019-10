Gioite, voi che vivete respirando gaming competitivo: l’emittente televisiva statunitense NBC ha ufficialmente avviato la produzione di The Squad, serie TV a tema eSport!

Nata dagli sforzi congiunti di Anthony Del Broccolo (scrittore e produttore di The Big Bang Theory dalla quinta stagione in poi e non un ortaggio) e Johnny Galecki (il famoso Leonard della suddetta serie), The Squad avrà come protagonisti una compagnia di amici e gamer che ai limiti della vita sociale, scoprono un interesse ed un obiettivo comune nel mondo della competizione videoludica.

Overwatch League Grand Finals – ecco, ora immaginate una serie tv per questo genere di spettatori

Esplorare quello che realmente significa trovare finalmente “la propria tribù” dopo essersi sentiti per anni degli estranei.

Così viene riassunto il cuore della serie da NBC.

Poco si sa ancora dello sviluppo ed accennare una data sarebbe impossibile; l’unica informazione di nostra conoscenza è che si tratterà di una multi-camera sitcom, quindi girata live con un pubblico in studio, riprendendo prevedibilmente quello che già è stato lo stile collaudato di The Big Bang Theory.

Oltre allo stile, è probabilmente intenzione di NBC rendere The Squad l’erede spirituale (e commerciale, tsk!) della celebre produzione a sfondo nerd in cui Galecki ha recitato insieme a Kaley Cuoco e Jim Parsons.

Johnny Galecki in compagnia di Kaley “Penny” Cuoco

Un periodo indubbiamente prolifero per quanto riguarda le produzioni incentrate sul mondo del gaming: oltre a The Squad siamo in attesa anche di Masters of Doom – che ripercorrerà la nascita del celeberrimo FPS; su Netflix inoltre è da poco disponibile League of Legends Origins.

League of Legends: Origin, il documentario Netflix sul celebre gioco online

Che siate dunque soliti addestrarvi in micidiali wombo combo su Super Smash Bros o attenti spettatori di Overwatch, non c’è che da essere felici per questa nuova attenzione dedicata alla vostra passione preferita! Se invece non siete ancora accoliti del mondo eSport, c’è sempre tempo per iniziare.