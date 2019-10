Patrick Stewart infiamma Lucca: sarà ospite al Lucca Comics 2019

Avete controllato le condizioni meteo? Avete già comprato i parastinchi per proteggersi da passeggini molto resistenti? Siete ancora indecisi se unirvi o no alla folla che assalterà le mura della città di Lucca quest’anno? Ecco un nuovo buon motivo per farlo! Sir Patrick Stewart sarà uno degli ospiti principali!

Patrick Stewart, un ospite d’onore

Tra gli ospiti principali della 53° edizione di Lucca Comics & Games ci sarà Sir Patrick Stewart accompagnato dal cast della nuova serie Amazon Original, Star Trek: Picard.

Il 1 Novembre l’attore britannico salirà sul palco insieme ad colleghi tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Eva Evagora, per annunciare il ritorno di Picard e svelare in anteprima qualche dettaglio sulla serie.

Un frame da Star Trek: Picard

Omaggio

Lucca Comics & Games assegnerà a Stewart un posto d’onore nella Walk of Fame del festival, dove hanno lasciato le proprie impronte alcuni tra i più celebri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi.

Gli attori prenderanno tutti parte all’evento dell’area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI-Stardust.

Star Trek: Picard

Sir Patrick Stewart torna a vestire i panni di Jean-Luc Picard, personaggio che interpretato e reso iconico durante le sette stagioni di Star Trek: The Next Generation (1987-1994).

Il cast sarà inoltre composto da:

Isa Briones che interpreterà Dahj

Santiago Cabrera come Cristobal “Chris” Rios , pilota della nave di Picard e abile ladro,

come , pilota della nave di Picard e abile ladro, Alison Pill come Agnes Jurati

come Michelle Hurd nel ruolo di Raffi Musiker : ex ufficiale dell’intelligence alle prese con l’abuso di sostanze

nel ruolo di : ex ufficiale dell’intelligence alle prese con l’abuso di sostanze Harry Treadaway nel ruolo di Nare k: Un rifugiato romulano che si unisce all’equipaggio di Picard per indagare su ciò che il suo popolo sta facendo agli ex droni Borg

nel ruolo di k: Un rifugiato romulano che si unisce all’equipaggio di Picard per indagare su ciò che il suo popolo sta facendo agli ex droni Borg Evan Evagora nel ruolo di Elnor : Un rifugiato romulano esperto nel combattimento corpo a corpo ed è fieramente leale a Picard

nel ruolo di : Un rifugiato romulano esperto nel combattimento corpo a corpo ed è fieramente leale a Picard De Niro (il vero nome del cane) come Numero Uno: il cane di Picard

Patrick Stewart, non solo Picard

Star Trek: Picard sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi e uscirà il 23 gennaio 2020.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (SecretHideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. La regia dei primi tre episodi è di Hanelle Culpepper.

Ma la portata di questa produzione non è l’unica fonte di orgoglio per l’attore; ricordiamo che Patrick Stewart ha recitato in Dune e nella saga degli X-men dove ha interpretato un iconico Professor X. E ha persino dato la voce a Draco in Dragonheart. Che dire, una carriera di tutto rispetto, soprattutto per i nerd che si troveranno a Lucca tra qualche giorno!