Case famose e dove prenotarle: 4 dimore prenotabili di vecchi cult

Guardate quella serie tv da anni, ve ne siete appassionati, conoscete a memoria ogni dettaglio, ormai i protagonisti sono come vostri cari amici e voi non aspettate altro che l’ora in cui andrà in onda la prossima puntata. Il 99% di voi si sarà sicuramente rivisto in questa descrizione, pensando alla Casa di Carta, a The Walking Dead, oppure a serie tv più datate ma che hanno segnato la storia del piccolo schermo, come Friends o Star Trek. case famose

E se vi dicessi che adesso potete dormire nel letto di Jessica Fletcher? O sedervi davanti al camino nella casa di Heidi? E di prenotare altre case famose? Ho catturato la vostra attenzione? Bene, proseguiamo allora.

Il mondo del cinema e della televisione è estremamente remunerativo, non solo per i film in sé che sono solo una parte del guadagno che si può trarre da una pellicola riuscita o da una serie tv di successo.

Pensiamo ad Harry Potter per esempio e a quanto è stato incassato e viene incassato tutt’oggi grazie ai gadget, agli spettacoli a o ai parchi a tema; oppure pensiamo a Game of Thrones, giunta ormai alla sua conclusione, che ha fruttato più di ogni altra serie tv grazie anche a svariate linee di prodotti tutti firmati con il brand GoT. E poi c’è chi invece riesce a guadagnare mettendo in affitto uno dei luoghi cult, case famose in cui sono state girate le sue scene.

Tutte le case famose disponibili su AirBnb

La Signora in giallo

Nonostante sia ormai decisamente datata, la Signora Fletcher non passa mai di moda e lo dimostrano l’appuntamento fisso ogni giorno su rete 4 alle 13 ed il fatto che da poco il colosso degli affitti online, Airbnb, abbia messo a disposizione dei suoi utenti la ben nota casa di “Cabot Cove” dove viveva proprio la nostra scrittrice preferita (in attesa che qualcuno venisse ucciso…).

Eh già, perché la Blair House è diventata oggi un bed and breakfast a disposizione per gli appassionati provenienti da tutto il globo. In realtà il paese si chiama Mendocino e si trova nel Nord della California, ma non credo i suoi abitanti si offenderanno se la chiamerete Cabot Cove, ma magari evitate di aggirarvi sospetti tra le abitazioni in cerca di indizi.

Downtown Abbey

Sempre di dimore storiche parliamo quando vi dico che per due fortunati fan di Downtown Abbey, serie tv del 2010 che ha riscosso particolare successo seguito poi dall’omonimo film del 2019, il 26 Novembre sarà una data da segnare sul calendario, perché avranno la possibilità di soggiornare ad Highclere Castle, il maniero del set, vivendo come la ricca famiglia Crawley.

La contessa Carnavon, reale titolare del castello, ha infatti messo a disposizione le oltre 300 stanze per la modica cifra di 150 sterline, un prezzo ben più che ragionevole. Le prenotazioni apriranno il 1 Ottobre su Airbnb, scaldate le dita per aggiudicarvi questa occasione più che unica!

Twilight

Come avrete capito Airbnb non si lascia sfuggire un’occasione ed ai suoi utenti garantisce esperienze davvero uniche, per tutte le tasche e per ogni fan.

Anche gli amanti di Twilight, famosissimo film che vede protagonista la storia d’amore tra il vampiro Edward e la giovane Bella, potranno infatti trovare un alloggio di loro gusto, come per esempio la casa di Saint Helens, vicino a Portland, che ha ospitato Bella e suo padre Charlie durante l’arco delle riprese dei cinque film.

Si parte da 330 dollari a notte fino a 440 nel weekend, prezzi giusti se pensate alla location ed al sogno di poter dormire dove Edward Cullen cullava Bella ogni notte. Da veri romanticoni!

Heidi

E per finire, poiché non solo le serie tv ma anche e soprattutto i cartoni animati hanno segnato le nostre vite, c’è un’altra casa famosa in cui potrete mettervi nei panni della sua abitante per un giorno: a Maienfeld, in Svizzera, ovvero a casa di Heidi.

Avete vogli di rincorrere le caprette, rotolarvi nei verdi prati, fare il formaggio od intagliare il legno? Perché non farlo dove lo faceva Heidi.

Il villaggio di Heidi si trova in Svizzera, nel cantone dei Grigioni, a poche ora dalla frontiera con l’Italia e la casa di Heidi svetta sulle altre, proprio in cima al paesino.

Il villaggio è composto da un immancabile novizio di souvenir, da una stalla dove sonnecchiano beate le caprette (non quelle del film ma sicuramente loro parenti), da un ufficio postale (il più piccolo di tutta la Svizzera) una biglietteria, il museo Johanna Spyri ed ovviamente la casa di Heidi e la baita del nonno.

È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, dal 15 marzo al 15 novembre ed il biglietto dà libero accesso ad ogni attrazione. Purtroppo però non è possibile alloggiarvi.

Insomma case famose per tutti i gusti per essere anche solo per un giorno un po’ come i vostri personaggi preferiti e vivere nei loro panni, senza far piangere troppo il portafoglio!

