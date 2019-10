Feast of Legends: il fast food “Wendy’s” pubblica un GdR

Non solo Burger King e McDonald’s allietano i pasti americani con dell’ottimo junk food. Wendy’s è uno dei più noti fast food statunitensi, e già in passato è stato noto per mosse di marketing interessanti, tutte al passo, se non ampiamente più avanti, di quelle a cui siamo abituati da altri nomi nel settore. Parliamo di Feast of Legends.

Dal momento che KFC ha ben pensato di pubblicizzarsi con un dating sim il cui protagonista cerca una romance con il Colonnello Sanders, Wendy’s ha ben pensato di buttarsi su un altro ambito, il GdR cartaceo.

Disponibile gratuitamente su un apposito sito web, Feast of Legends si presenta quasi come un quickstart abbastanza curato piuttosto che un GdR vero e proprio, ma si tratta comunque di un centinaio di pagine che comprendono qualche regola molto semplice con una chiara ispirazione alla quinta edizione di Dungeons & Dragons; una breve descrizione del mondo di gioco; e un’avventura pre-costruita, nemmeno così corta da essere terminata in una sola sessione.

Feast of Legends: il regno di Beef’s Keep

Come potrete immaginare, i riferimenti al cibo sono innumerevoli (e come vedremo a breve, rientrano anche nelle meccaniche di gioco).

Iniziamo con il dire che la mappa del mondo ha la chiara forma di un hamburger, limitato a nord dalle “Top Bun Mountains” ed a sud dalle “Bottom Bum Mountains”.

Vi lascio immaginare i nomi delle altre zone di Beef’s Keep, spiegandovi invece come la regina Wendy’s di Freshtopia stia difendendo il suo regno dalle forze delle Nazioni Clown Unite nonchè da Creepingvale, un luogo governato dal “Re inquietante con la corona di carta“… e se non intuite i riferimenti a McDonald’s e Burger King, beh, fidatevi che ci sono e sono voluti.

Quanto alle meccaniche di gioco, il sistema di fondo è un d20 system molto semplificato, basato principalmente sulla selezione di 5 caratteristiche ed una classe, anzi un “ordine“, che dona al personaggio capacità speciali.

Gli Ordini sono 12 e sono basati su tipici piatti di Wendy’s, tanto da essere divisi in tre macrogruppi: pollo, carne e contorni. Le capacità speciali fanno riferimento a molti slogan utilizzati dalla famosa catena di fast food, e forniscono vantaggi particolari durante il gioco.

Mangiare è importante

Il cibo fa ovviamente parte del gioco in modo preponderante. Le armi, ad esempio, sono principalmente posate, mentre le armature possono essere fatte di acciaio modellato a partire da pentole e forni, se non addirittura di pollo croccante o di guscio di crostacei.

Tutte le meccaniche di guarigione e riposo, inoltre, partono dal presupposto che il personaggio debba mangiare, tanto che invece del riposo lungo di 8 ore per recuperare tutti i punti vita, è necessario organizzare un banchetto.

E il tocco da maestro, indovinate un po’? Mangiare prodotti di Wendy’s darà ai personaggi un bonus temporaneo, mentre mangiare prodotti di altri fast food… Beh, il contrario.

Ma in fondo, “It’s waaaay better than fast food. It’s Wendy’s“

