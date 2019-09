League of Legends raggiunge 8 milioni di giocatori al giorno

League of Legends sta per celebrare il suo decimo compleanno. La Riot Games ha annunciato, in un tweet, uno stream speciale per l’occasione che si svolgerà il 15 Ottobre.

In questo annuncio ha rivelato anche un dettaglio sul numero di giocatori che popolano la landa. Un picco di ben 8 milioni di giocatori connessi ogni giorno da ogni parte del globo.

Un nuovo traguardo per League of Legends

Alla Riot Games non sono tipi da “tirarsela” con il proprio MOBA, infatti, già nel 2016 si era stimato che oltre 100 milioni di giocatori partecipassero attivamente ogni mese.

Questi, uniti ai nuovi dati, sono la conferma che il pubblico di League of Legends è ancora in crescita, e non solo! Stando a questi dati, è il gioco più giocato al mondo.

Non c’è un modo per controllare l’attendibilità dei dati forniti dalla stessa Riot, ma considerando che LoL è un gioco estremamente famoso in Cina, non sorprenderebbe se i numeri fossero ancora più alti.

Ma quanti sono 8 milioni?

Tanti. Pensate a quanti minion spawnano durante una partita di LoL. Vi sembrano tanti? Ecco, al 30esimo minuto ne sono spawnati soltanto 361. E io che volevo usarli come esempio.

Per avere un altro termine di paragone basti pensare che PUBG, il primo titolo della top 10 di Steam per numero di giocatori connessi contemporaneamente, ne conta soltanto 500.000 al giorno.

E voi siete già parte della community di League of Legends?

Se no, cogliete l’occasione che vi offre la Riot e partecipate al livestream del 15 Ottobre alle 6.00pm PST. Ma non preoccupatevi, sarà ritrasmessa il giorno seguente.

Durante l’evento del 10 ° Anniversario, ci sarà uno sguardo ai momenti preferiti di League e ci verrà dato un assaggio del futuro, incluso un primo accenno alle modifiche di pre-season di quest’anno e al prossimo aggiornamento dei contenuti di TFT.

Per l’occasione, Riot ha rivelato anche un rimodernamento del logo che potete ammirare un po’ più in su.

