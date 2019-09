Correva l’anno 1939, agli inizi di quella che sarà poi nota come Golden Age of Comics. In questa epoca sono nati i primi fumetti sui supereroi, e tra di essi non possiamo che ricordare la prima apparizione del Bat Segnale; parliamo ovviamente di Batman nel #27 della serie “Detective Comics”.

Da quel momento sono passati 80 anni, ma la fama di Batman è andata solo ad aumentare, passando dai fumetti ad altri media come cinema, televisione ed infine videogiochi. DC Comics ha annunciato che l’annuale celebrazione della nascita dell’uomo pipistrello si terrà in tutto il mondo il giorno 21 settembre, e in onore di essa vi saranno diversi eventi.

Fumetti per tutti

Le prime notizie che saltano all’occhio sulla pagina dedicata a questo evento riguardano ovviamente i fumetti.

DC infatti permetterà di ottenere una copia gratuita del primo numero di “The Batman who Laughs” e un’edizione speciale di “Batman: Nightwalker” da richiedere in negozi locali che aderiscono alla promozione.

Inoltre vi saranno molti eventi targati LEGO, durante i quali i più piccoli potranno costruire un bat-veicolo e competere con esso per vincere un coupon da spendere in un LEGO store.

Purtroppo, l’evento più vicino al nostro bel paese si trova a Parigi… Ma non disperate, c’è qualcosa anche per noi Italiani!

Bat Segnale nei cieli di tutto il mondo

DC Comics ha annunciato che in alcune grandi città la notte del 21 settembre sarà illuminata dal bat segnale.

Tra queste, secondo il Bat-Tracker, la mappa ufficiale consultabile sul sito della casa editrice, vi sarà anche la nostra capitale. Nella mappa interattiva, infatti, il simbolo dell’uomo pipistrello compare proprio al centro di Piazza della Repubblica.

Altri luoghi in cui sarà possibile vedere il famoso logo saranno Berlino; Parigi; Londra; Barcellona; Tokyo; Melbourne; Sao Paolo; Montreal; Los Angeles; Mexico City; ed ovviamente l’immancabile New York City.

Anche Amazon festeggia il pipistrello

Se foste interessati a qualche articolo promozionale esclusivo ma non potete recarvi nei negozi che celebreranno l’evento, invece, Amazon ha quello che fa per voi. Il noto store online ha deciso di celebrare a modo suo, creando un’apposita sezione al grido di Long Live the Bat.

La sezione vi permetterà di cercare tra i più disparati articoli a tema, passando da libri e fumetti per arrivare a giocattoli, articoli LEGO, funko pop e qualsiasi altra cosa vi possa venire a mente.

Tazze, certo, tutti avrete pensato alle tazze. Ma anche tostapane e macchine da caffè. Vedere per credere. E a proposito di vedere, ci becchiamo tra qualche giorno con il naso all’insù alla ricerca del Bat Segnale!

