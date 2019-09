Annunciato il cortometraggio della saga di Jurassic World

Per gli amanti del franchise di Jurassic World il terzo capitolo è ancora lontano, ma Colin Trevorrow continua a girare materiale. Il regista torna infatti con un nuovo cortometraggio, Battle at Big Rock: A Jurassic World Short Film.

Annunciato tramite un tweet del regista, il progetto tanto atteso da maggio è stato rivelato.

Il corto andrà in onda domenica 15 settembre su FX. Ma non temete, sarà online subito dopo la messa in onda.

Non abbiamo notizie sulla trama e l’ambientazione cronologica non è confermata. Si suppone che il corto seguirà gli eventi di Jurassic World: Il mondo distrutto; un buon modo per aspettare il terzo capitolo in uscita nell’estate del 2021.

Il cast sembra essere composto da Andrè Holland (presente in Moonlight, Castle Rock e High Flying Bird), Natalie Martinez (Death Race, Under the Dome), Melody Hurd (Trick, Fatherhood) e Pierson Salvador (Gotham, NOS4A2).

Il copione è opera di Emily Carmichael, co-sceneggiatrice di Jurassic World 3 insieme allo stesso Colin Trevorrow.

Il direttore della fotografia è Larry Fong, il quale ha lavorato anche a Batman v Superman: Dawn of Justice. Mentre la colonna sonora è affidata a Amie Doherty.

Aspettando Jurassic World 3

La saga di Jurassic World, ambientata più di vent’anni dopo il primo Jurassic Park, sembrerà terminare con il terzo film. Soprattutto dopo il successo dei primi due capitoli che hanno incassato più di un miliardo di dollari nei botteghini di tutto il mondo.

Le notizie sono ancora poche, ma secondo Trevorrow Jurassic World 3 costituirà l’epilogo perfetto per la storia iniziata 25 anni fa, e i fan resteranno molto contenti dei numerosi collegamenti con il materiale originale.

A differenza di quanto supposto da molti dopo il sorprendente finale de Il regno distrutto, non assisteremo ad una guerra tra esseri umani e dinosauri, che popoleranno zone selvagge lontane dai centri urbani e non cacceranno le persone, ma anzi secondo quanto dichiarato che Trevorrow il film sarà più un science thriller che un action movie.

Chris Pratt, protagonista della pellicola, ha inoltre fatto intendere che la storia non riprenderà subito dopo il finale del secondo film ma anzi sarà spostata in avanti di qualche tempo, quando presumibilmente la presenza dei dinosauri nel pianeta è cosa già ben conosciuta dalla popolazione mondiale.

