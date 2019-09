Lotr: Confermato Will Poulter nel cast della Serie Tv

All’enorme hype che gira attorno alla nuova produzione Amazon Prime, si aggiunge un nome di tutto rispetto: parliamo di Will Poulter, attore britannico che abbiamo già visto in Maze Runner, the Revenant, e più recentemente anche nel controverso Midsommar.

Will Poulter è il secondo attore annunciato dalla produzione, dopo che l’ottima notizia che la splendida Markella Cavenagh, molto apprezzata in Picnic at Hanging Rock, avrebbe fatto parte del cast della serie tratta dai libri del Professor Tolkien.

Il progetto, estremamente ambizioso e curato, dovrebbe sbarcare su Amazon Prime Video alla fine del 2020, e dovrebbe essere costituito di almeno cinque stagioni ed uno spinoff, e a quanto sembra vedremo molte storie tratte dal Silmarillion, che potrebbero concentrarsi in special modo sulla caduta di Númenor e sulla Seconda Era, anche se le informazioni che sono pervenute finora sono ancora scarsissime.

Una rosa di nomi massiccia, che comprende anche Tom Shippey, esperto del mondo di J.R.R. Tolkien, che con l’arrivo di Will Poulter si arricchisce di un altro nome di talento.

Il giovane interprete, che abbiamo anche visto nel discusso episodio interattivo di Black Mirror Bandersnatch, potrebbe addirittura avere una parte da protagonista nella serie. Se così fosse, sarebbe certamente un’occasione d’oro per l’attore, che pur avendoci già dato prove della sua bravura e del suo talento, potrebbe sfruttare l’occasione offertagli da Amazon per compiere il grande salto e confermarsi ancora di più nel panorama Hollywoodiano.

L’aspettativa per questa enorme produzione, che sembrerebbe essere curata in ogni dettaglio e decisa a rendere il giusto omaggio alle opere del Maestro, continua a crescere e ad incuriosire sempre di più, mentre i fan del mondo di Arda si stanno già perdendo in speculazioni ed ipotesi riguardo alla serie. Nel frattempo, i due membri confermati del cast sembrano già dare ottime speranze a noi nerd. In attesa di altre novità da parte di Amazon, noi restiamo sempre all’erta nella speranza che quello di Will Poulter non sia l’ultimo nome “importante” ad aggregarsi al cast.

