Il film di Breaking Bad è quasi pronto, parola di Saul Goodman

Il film di Breaking Bad è stato girato in gran segreto negli scorsi mesi. A dirlo è un informatore di lusso, il famoso avvocato di quelle pacchiane pubblicità: Saul Goodman. Non è una scena della popolare serie con Bryan Cranston e Aaron Paul, ne una dello spin-off Better Call Saul. Si tratta di un’intervista all’Hollywood Reporter di Bob Odenkirk, l’interprete di Saul appunto che ha parlato dei suoi ultimi progetti e non solo.

Avevamo parlato di Bob Odenkirk per l’imminente arrivo della serie animata di Amazon Prime Video intitolata Undone, dai creatori di Bojack Horseman. Questa volta ha voluto lui stesso parlare dei prossimi impegni lavorativi, spiegando quanto sia entusiasta per la prossima stagione della serie Netflix Better Call Saul. In questa stagione finale del fortunatissimo spin-off di Breaking Bad, lui è protagonista e racconta le vicende di Jim McGill nel duro mondo della legge nel New Mexico.

Per quei pochi che ancora non l’avessero vista, ma sono stati fan della più celebre Breaking Bad, è necessario sapere che questo piccolo gioiello seriale, è un prequel, anello di congiunzione tra la vita di Saul Goodman e quella di Walt e Jesse. Questi ultimi non sono mai apparsi in questa serie (per ora), ma appaiono Gus Fring (Giancarlo Esposito) e Mike Ehrmantrauth (Jonathan Banks).

Odenkirk ha detto che sta finendo di girare in queste settimane l’ultima stagione:

La stagione 5 è infuocata, è come se tutto bruciasse intorno a noi.

Parlando, a sorpresa, del film di Braking Bad, ha invece detto:

Ho sentito tante cose, ma sono davvero eccitato per il film di Breaking Bad . Non vedo l’ora di vederlo. Non so cosa sa e cosa non sa la gente, ma mi sembra incredibile che nessuno abbia scoperto che le riprese sono finite. L’hanno girato. Come hanno fatto a tenere tutto segreto? Hanno fatto un lavoro grandioso per non far filtrare notizie.

Il fatto che le riprese della serie Better Call Saul siano iniziate subito dopo quelle del film forse può darci qualche indizio sul progetto? Jesse e Saul si incontreranno alla fine dei giochi? Vedremo il fantasma di Bryan Cranston cucinare per l’ultima volta un po’ di quella strana blue meth

L’unica cosa che sappiamo è che il film narra le vicende del personaggio interpretato da Aaron Paul a seguito di uno dei finali di stagione più amati dal pubblico delle serie tv, che sarà prodotto da Netflix e che i fan stanno scalpitando nell’attesa. Preparate i popcorn.