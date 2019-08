Alla fine Ninja è passato a Mixer e questo sconvolgerà il mondo del gaming. Se non capite di cosa sto parlando, vi basti sapere che la portata di questa notizia è più grossa del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018, per 31 milioni di euro all’anno.

Questo perché Ninja (Tyler Blevins per la mamma e pochi altri) è lo streamer di videogames più famoso e popolare al mondo e per farlo passare, in esclusiva, sulla propria piattaforma, Mixer sborserà 50 milioni di dollari all’anno. Questo è quello che è riuscito a scoprire un giornalista americano, che ha commentato la cosa su Twitter sostenendo che l’interesse di Microsoft (proprietaria di Mixer) sia tutto commerciale.

Why did Microsoft pay ~$50 million+ to get Ninja on Mixer? This isn't about selling Xbox consoles. It's a platform play for xCloud, and Microsoft needs as many entry points to it as possible. Google has YouTube + Stadia and Amazon has Twitch. Microsoft has Xbox + Mixer + xCloud

— Tom Warren (@tomwarren) August 2, 2019