Anthony Cristel e la saga de La Corona di Sangue

Abbiamo il piacere di presentarvi un nostro nuovo amico, uno scrittore che da qualche anno ha deciso di accompagnare i suoi lettori attraverso un nuovo mondo, in una realtà distante e fantastica dove poter conoscere personaggi avventurosi e ammirare splendidi paesaggi. Ma a volte, in questo luogo, per quanto incantevole sia, neanche la forza e il coraggio dei più grandi guerrieri basta a fronteggiare la minaccia di creature dai poteri incredibili. Innanzitutto, Anthony Cristel (questo è il suo nome d’arte) è un appassionato del mondo del Fantasy. Sin da giovane età, si nutre di fumetti, narrativa, giochi di ruolo e cinematografia del genere.

Dopo anni di sogni rinchiusi nel cassetto, decide nel 2013 di spolverare la copertina di quel libro – il Libro Bianco – di cui molti anni prima, aveva già scritto il primo capitolo. Parliamo della Saga de “La corona di sangue“, della Saga de “La corona di sangue”, conclusasi solo nel 2015 con il Libro Nero.

In questi due romanzi, il lettore viene subito catapultato in un mondo distante e differente dal nostro, il Lilosan, in cui realtà e magia vivono all’unisono insieme a elfi, giganti, uomini e nani. Le Terre Bianche è il nome di un continente in cui sorgono i cinque regni dove le varie razze vivono in pace e armonia l’una con l’altra.

Ma qualcosa al di là dell’oceano di Gaadar sta accadendo, qualcosa di malvagio e di oscuro si sta preparando a distruggere i regni liberi delle Terre Bianche: Dègath, il Dio del Male e delle Tenebre sta radunando i suoi figli più potenti, creando un’armata tale da poter distruggere tutto ciò che si palesa sul suo cammino.

Prima ancora che Dègath porti la spada nei luoghi protetti da suo fratello, Amronk (Dio della Luce e del Fuoco Sacro), i Signori delle Terre Bianche subiscono l’influenza negativa del malvagio che insinua tra loro egoisa, invidia e odio. Si apre così una breccia, in un’alleanza che per anni aveva donato benestare e libertà.

Gli alleati di Dègath e gli eroi de La Corona di Sangue

Soriak il Sanguinoso, il Signore degli Orchi e dei Pelliverde, ha offerto i suoi servigi e le vite dei suoi servi al Dio del Male in cambio delle Terre dell’Impero.

Anche Agàth il Dio Serpente, figlio di Dègath, si è schierato al fianco del padre, portando con il suo erede Sladash, tutti i popoli di Rectilia: Scinchi, Sauri e Uomini Lucertola sono pronti a conquistare i Colli d’Argento, le terre dei nani.

Voldak, il Drago Nero, Signore del regno dei Morti e dei Draghi delle Terre Glaciali ha portato con se i suoi Dèghren e Lutri per distruggere l’Emirato e le Terre dei Giganti insieme ai Dèlethen, gli uomini pesce.

Un’orda di esseri pronti alla battaglia, distruzione e privi di pietà alcuna.

Ma Amronk e la sua consorte Eldath, la Dea della Pace e della Natura, hanno riposto le loro speranze in un manipolo di eroi, pronti al sacrificio estremo pur di dare anche solo una possibilità, ai popoli delle Terre Bianche, di vincere questa guerra; li aspetterà un viaggio in cui dovranno affrontare i demoni più oscuri per distruggere le Porte Nere prima che vengano spalancate, un portale dimensionale con cui il Dio del Male sta per portare sul Lilosan i suoi demoni più spaventosi e potenti.

Vanderlas il Signore degli Elfi, Mogal il Chierico, Algur e Adegar i fratelli guerrieri la cui forza e paragonabile solo al coraggio di Tengor il nano, Norgus il Druido, Rus-Dak il rettiloide, Deshla l’astuta elfa e infine Giglan il marinaio: questi sono i nomi dei personaggi che dovranno sfidare persino gli Dei, i cui nomi verranno scolpiti nei vostri cuori lungo questo viaggio tra avventura, colpi di scena, avventure e epiche battaglie.

I lavori in corso di Anthony Cristel

La Saga de “La corona di sangue” è solo la punta dell’iceberg. A breve, verranno pubblicati quattro nuovi romanzi in cui saranno raccontate le storie di alcuni dei suoi protagonisti di ritorno a casa, un viaggio in cui troveranno il mondo molto differente rispetto a quello che avevano lasciato ma scoprendo anche di essere cambiati anche loro stessi.

Il primo dei romanzi autoconclusivi sarà pubblicato entro la fine del 2019, il cui titolo sarà “Otto anime” e trasporterà il lettore in uno scontro tra la Vita e la Morte, in un battaglia spirituale che travolgerà il lettore durante il susseguirsi delle pagine, in un continuo susseguirsi di stati d’animo contrastanti, tra avventura, amore, paura e colpi di scena.

Il secondo romanzo invece sarà pubblicato all’inizio del 2020 ed entro la fine dell’anno è programmata l’uscita del terzo. Nell’anno successivo sarà infine pubblicato l’ultimo dei singoli romanzi che faranno insieme da introduzione all’epico romanzo conclusivo in cui molti dei protagonisti presenti nelle sue opere rientreranno in scena, un ultimo scontro tra le forze del Male e quelle del Bene dove nulla sarà scontato ad eccezione dell’avventura e della magia in cui il lettore sarà catapultato.

Qualora vogliate saperne di più su Anthony Cristel e del suo mondo immaginario, non dovete far altro che cercare “Blood Crown Question Time” su Facebook oppure visitare il suo sito su lacoronadisangue.altervista.org.

Leggi anche:

Migliori Libri Fantasy per iniziare i ragazzi al genere

Sergio Bonelli: la straordinaria vita del fumettista

La Mappa della Letteratura per i cacciatori di Libri